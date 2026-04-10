Plan B de electoral ya es constitucional: Sheinbaum; confirma aval de 20 congresos

El Plan B de reforma electoral enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya concretó las condiciones para ser declarado constitucional y entrar en vigor.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia de prensa que el plan ya fue aprobado, hasta esta mañana, por 20 congresos estatales.

Con esto, recordó, ya cumple el requisito para que el Senado emita la declaratoria de constitucionalidad, con lo cual estará en condiciones para que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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En celebración del hecho, la a Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exclamó “¡abajo los privilegios!”, para señalar que es uno de los puntos más importantes de la reforma aprobada.

La a Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo describió como logros que a partir de este plan queda determinada la no reelección, no nepotismo, reducción de recursos a congresos estatales y al Senado.

También la reducción de regidores, se acabaron pensiones doradas, reducción de salarios y el término de los bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros y magistrados.

“Le puse ahí, porque es parte de las reformas que hemos aprobado y que son publicadas, se acabaron las pensiones doradas en México, y reducción de salarios, bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales. La esencia del plan b que enviamos fue aprobada”, dijo a Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes en Palacio Nacional.

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FGR