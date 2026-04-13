Se invertirá más de un billón de pesos en becas a estudiantes durante sexenio de Sheinbaum

Hacia el final del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se prevé haber realizado una inversión superior al billón de pesos en becas para las y los estudiantes.

Al señalar que, además de las becas, se financian obras de infraestructura, el incremento en el número de preparatorias, mejoras a los salarios de las y los maestros, la mandataria federal subrayó que esto resulta en una inversión histórica para la educación pública.

“Darle una beca a un niño o una niña es una inversión no es un gasto, es una inversión. Dale una beca a un joven, a una joven, es una inversión, no es un gasto. Mejorar las escuelas es una inversión. Contratar más maestras y maestros para educación media superior, hacer más escuelas en media superior es una inversión. Hacer más universidades es una inversión. Es una inversión histórica la que se está haciendo o la que estamos haciendo con nuestro gobierno en educación pública”, declaró en su conferencia.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, expuso que se proyecta invertir un billón 136 mil 692 millones de pesos a becas entre 2025 a 2030, lo que supera los 463 mil millones del sexenio pasado.

#MañaneraDelPueblo | Presentamos las proyecciones del programa Becas para el Bienestar para el período 2024-2030.



En este sexenio de nuestra presidenta, @Claudiashein, se destinará 1 billón 136 mil 692 millones de pesos para otorgar más de 129 mil millones de apoyos de las… pic.twitter.com/7sIe6pxSmB — Mario Delgado (@mario_delgado) April 13, 2026

Detalló que, en los tres sexenios previos, la inversión fue mucho menor: 77 mil 724 millones en el de Vicente Fox; 140 mil 565 millones en el de Felipe Calderón y 224 mil 440 mil en el de Enrique Peña Nieto.

Equivalente a esta inversión, el número de becas otorgadas este sexenio es de 129.5 millones, 4.6 veces más que el gobierno de Fox; 3.4 más que Calderón, y 2.8 más que Peña.

“Esa es la importancia que le da la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobiernos de la transformación a la educación pública, que nadie se quede sin estudiar, porfa. alta de recursos, porque la educación es un derecho”, dijo.

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer que a partir del 18 de mayo y hasta el 31 de julio se entregarán las tarjetas de la Beca Rita Cetina, para la cual se registraron 7.2 millones de niñas y niños.

Recordó que con esta beca se dará a los alumnos un monto de dos mil 500 pesos anualmente.

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LMCT