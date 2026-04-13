Sheinbaum apoya economía de familias mexicanas con diálogo con gasolineros para mantener precio de la gasolina

Sheinbaum apoya a la economía de las familias mexicanas con diálogo con gasolineros para mantener precio de la gasolina.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este lunes que el Gobierno de México apoya la economía familiar interviniendo para mantener un precio sostenido de la gasolina y evitar incrementos, mediante el diálogo con los empresarios gasolineros.

”Tienen que cooperar los gasolineros, porque no puede ser que algunos sencillamente siguen con los precios altos. Pues, entonces, que no compre ahí la gente y que compren en las gasolineras que tienen buenos precios. Entonces, por eso es muy bueno el “Quién es quién en los precios”, lo que va a hacer Profeco. Y vamos a seguir reuniéndonos, porque nuestra labor principal es proteger a las familias mexicanas y particularmente a las familias más pobres”, señaló la mandataria federal durante su conferencia matutina.

⛽🇲🇽 La Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) aseguró que su gobierno mantiene diálogo con empresarios para evitar aumentos en la gasolina y proteger la economía familiar. 💰 Advirtió que los establecimientos con precios altos podrían perder clientes, mientras se refuerzan… pic.twitter.com/pR8I25mcRq — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 14, 2026

Además, Claudia Sheinbaum indicó que con el apoyo del gobierno de México se evitó que el precios de las gasolinas y el diésel superaran los 30 pesos.

“Si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y del diésel, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro. El diésel estaría sobre 32 / 33 pesos el litro”, declaró.

Explicó que los precios de los productos derivados del petróleo se incrementaron por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e irán en el Medio Oriente. Dicha situación empujó el precio del barril de crudo a costos de 102 a 103 dólares.

Estamos apoyando hasta con 7 pesos: Sheinbaum

Por ello, Claudia Sheinbaum comentó que se establecieron los acuerdos con el sector gasolinero en México para que el Gobierno subsidie entre 6 y 7 pesos por litro de gasolina, por medio del retiro de impuestos que se cobran.

“Ahí estamos apoyando, pues en casi 6 pesos, 7 pesos litro de gasolina. ¿Qué quiere decir apoyar? Quitar los impuestos que normalmente se cobran asociados al precio de los combustibles. Se quitan esos impuestos y entonces ya no se está recibiendo esto por parte del erario, pero apoyamos a las familias mexicanas” declaró.

Ante el alza de la gasolina, explicó que productos como jitomate, carne y otros han incrementado su costo, impactando en el bolsillo de las familias mexicanas. Por ello, aseguró que se insistirá en una reducción de los precios de las gasolinas en una futura reunión con empresarios gasolineros. Adelantó que dicho encuentro podría ocurrir esta misma semana.

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JVR