Vinculan a proceso a presunto líder de una célula delictiva detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas

José “N”, identificado como líder de una célula delictiva con operaciones en Nuevo León, fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de metanfetamina.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el detenido permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Centro de Ejecución de Sanciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas; además, el juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR recordó que José “N” fue detenido por autoridades del Gabinete de Seguridad en la colonia Villa de San Miguel, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras atender una denuncia ciudadana sobre la presencia de civiles armados.

La captura ocurrió entre el 20 y 22 de marzo, según el informe de acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Efectivos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la FGR identificaron a José “N” como líder de una célula delictiva con presencia en los municipios de Bustamante, Lampazos de Naranjo y Anáhuac, en Nuevo León. Además, cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada .

Al momento de la detención, le aseguraron un arma larga, un arma corta, cinco cargadores, 100 cartuchos, dosis de cristal, equipo de telecomunicaciones y un vehículo.

Este 13 de abril, la FGR precisó la información e indicó que el aseguramiento fue de tres armas de fuego, 11 teléfonos celulares, dos radios de comunicación y equipo táctico.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra José “N”, por su probable participación en delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas con agravante, posesión de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo, así como contra la salud. Al atenderse una… pic.twitter.com/YJRq646GNB — FGR México (@FGRMexico) April 13, 2026

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cehr