Agricultura y Profeco descartan alzas al precio de la tortilla; llaman a evitar aumentos injustificados

Ante información difundida sobre un posible incremento en el precio de la tortilla, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguraron que no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un alza en este producto básico para las familias mexicanas.

En este contexto, hicieron un llamado enérgico a evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional.

En un comunicado, indicaron que la mayoría de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla y las principales empresas harineras participan en el Acuerdo Nacional Maíz- Tortilla, en el que han asumido el compromiso de mantener la estabilidad en los precios y avanzar gradualmente en su reducción, conforme a las condiciones del mercado.

Asimismo, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron hoy su compromiso de mantener una producción y distribución eficiente que abone a la estabilidad en el precio.

Agricultura y Profeco señalaron que el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla es una estrategia integral que beneficia a campesinas y campesinos, empresas de la harina y de la masa, las y los dueños de tortillerías y consumidores, mediante el acceso a maíz y harina a precio de descuento, financiamiento con tasas de interés y condiciones preferentes con la finalidad de disminuir costos y ofrecer el producto al mejor precio a todas las familias de México.

Aunado a ello, a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se vincula a las y los empresarios de las tortillerías con talento interesado en aprender la actividad.

Agricultura refrendó su compromiso de continuar trabajando con los distintos eslabones de la cadena maíz-tortilla para garantizar el abasto y precios justos, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria y bienestar del pueblo de México.

No hay alza en el precio de la tortilla



AGRICULTURA y Profeco informan que no existe un aumento en el costo del maíz ni de la harina que justifique incrementos.



Se mantiene el compromiso de estabilidad a través del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en beneficio de las familias… pic.twitter.com/1mLFp1uSEZ — Profeco (@Profeco) April 14, 2026

Profeco realiza un monitoreo de precios en 603 tortillerías

El Gobierno de México, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también trabaja de manera permanente en el ordenamiento de la cadena de producción y comercialización del maíz, a través de políticas que refuercen el ingreso de las y los productores, mediante la comercialización directa.

En este marco, la Profeco realizó un monitoreo de precios en 603 tortillerías a nivel nacional, a través del programa Quién es Quién en los Precios, e invitó a las tortillerías a sumarse al acuerdo a través de difusión en redes sociales.

Asimismo, durante las visitas a las tortillerías invitó a los proveedores a calibrar sus instrumentos para garantizar kilos completos para las y los consumidores.

Por último, la Profeco revisó el padrón de tortillerías de las Cámaras firmantes que le proporciona la Secretaría de Economía para verificar el porcentaje de cumplimiento y presenta un reporte mensual.