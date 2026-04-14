Mañanera de Sheinbaum: 14 de abril del 2026

Conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde dudas y cuestionamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

Se espera que este martes 14 de abril aborde cuestiones como el proceso para renovar consejerías del INE, la muerte de connacionales a manos del ICE, en Estados Unidos, y el conflicto en Medio Oriente.

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