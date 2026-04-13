Sheinbaum notifica al Senado viaje a España para asistir a Cumbre en Defensa de la Democracia

La mesa directiva del Senado de la República recibió este lunes la comunicación por parte de la Presidencia de la República, en torno a la solicitud para que se autorice la salida del territorio de la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, quien viajará a Barcelona, España.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, dio a conocer en la red social X que se recibió la solicitud de la Secretaría de Gobernación.

“Informarles que recibimos la comunicación en la Mesa Directiva por parte de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en torno a su salida, el próximo fin de semana, a este evento importante que se va a llevar a cabo de líderes progresistas en Barcelona, España”.

TE RECOMENDAMOS: Vacantes desde el 4 de abril Observatorio Electoral OPINE exige transparencia total en selección consejerías del INE

Sheinbaum viajará del 16 al 19 de abril al país ibérico para participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia, una reunión de dirigentes progresistas de todo el mundo, en la que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, será el anfitrión.

Notificación de la salida del país de la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: X, @LauraI_Castillo

Este viaje marca la primera visita oficial de un mandatario mexicano a España en ocho años. El expresidente Enrique Peña Nieto viajó por última vez a ese país en abril de 2018.

Así, la asistencia de Sheinbaum a la Cumbre en Defensa de la Democracia podría significar el cierre de una etapa de distanciamiento entre ambos gobiernos, originada por visiones distintas sobre su historia compartida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr