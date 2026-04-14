PT busca gobernar su primer estado en 2027; arranca mesa de coalición con Morena y Partido Verde

Partido del Trabajo aspira a tener un estado gobernado por militancia propia.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), confirmó que ya sé instaló la mesa nacional de la coalición con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para definir las reglas del proceso electoral de 2027, y adelantó que su partido aspira a tener por primera vez un estado gobernado por militancia propia.

En entrevista, no descartó su aspiración a la gubernatura de Zacatecas para 2027 y confirmó que el PT ya trabaja en la mesa nacional de la coalición, para establecer reglas y calendario del proceso electoral, con el anhelo expreso de que su partido gobierne por primera vez un estado de la República.

La vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre. ı Foto: PT

Morena, Partido Verde y PT van en coalición a elecciones de 2027

Bañuelos de la Torre señaló que, aunque “no son tiempos para hablar específicamente de proyectos personales”, la alianza de los tres partidos irá unida en los comicios de 2027 y que el mecanismo de selección de candidatos será la encuesta , con participación garantizada para militantes de los tres institutos políticos.

“No hemos hablado de cuotas, hemos hablado de inclusión, que es distinto”, precisó la legisladora zacatecana, al explicar que la fórmula acordada en procesos anteriores consiste en que Morena acuda con cuatro aspirantes, el Partido Verde con al menos uno y el PT igualmente con uno, para todos los cargos en disputa.

Respecto a su propia candidatura, ante la pregunta de si se descartaba, respondió: “No, por supuesto que no.”

Bañuelos de la Torre identificó a Zacatecas, Baja California y Tlaxcala como los estados donde el PT tiene “condiciones de competitividad”, y subrayó que uno de los anhelos centrales del partido es “tener el primer estado donde se pueda gobernar a través de la militancia de alguna de nuestras compañeras o compañeros”.

Saúl Monreal “no va a poder ser considerado” si milita en Morena

En cuanto a una posible candidatura del senador Saúl Monreal Ávila, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, la senadora respondió de manera tajante: “El Partido del Trabajo no lo postularía”, pues Saúl Monreal milita en Morena y los estatutos de ese partido prohíben las relaciones de nepotismo.

“[Él tiene que] decidir si desea seguir militando en Morena o no. Si él desea seguir militando en Morena, pues no va a poder ser considerado ”, afirmó.

Saúl Monreal Ávila, senador de Morena. ı Foto: Cuartoscuro

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cehr