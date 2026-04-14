Sheinbaum plantea resguardar archivo de Elena Poniatowska para preservar la memoria histórica

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló el encuentro que sostuvo con la escritora Elena Poniatowska, a quien reconoció por su vigencia intelectual. Con tono de admiración la mandataria recordó que, la también periodista, está por cumplir 94 años. “Está completamente lúcida”, afirmó al describir la conversación que tuvo lugar en Palacio Nacional hace unos días.

El encuentro también incluyó a la actriz y activista Jesusa Rodríguez y abordó temas vinculados con la historia reciente del país. Sheinbaum relató que la charla giró en torno al movimiento estudiantil de 1968, episodio que la autora documentó en su obra y que forma parte central de la memoria política nacional.

Sheinbaum recibe a Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez ı Foto: Captura de pantalla

Durante su intervención, la mandataria destacó el vínculo personal que mantiene con la autora. “Ella conoce a mi madre, además, pues del movimiento del 68”, expresó, al situar la conversación en un contexto generacional e histórico. La mandataria añadió que el diálogo giró en torno a ese episodio clave de la vida política del país y subrayó la cercanía de la escritora con los procesos sociales de esa época.

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Además de los temas históricos, la presidenta subrayó la importancia de preservar el legado documental de la autora. “Lo importante es resguardar todo el acervo de Elena”, expresó al referirse al valor cultural de sus archivos, que incluyen crónicas, testimonios y registros clave de la vida pública del país.

La mandataria también compartió un episodio que reflejó el carácter de la escritora. Narró que, al ofrecerle apoyo para trasladarse dentro del recinto presidencial, la autora rechazó la asistencia. “Casi se ofende cuando le preguntaron”, dijo Sheinbaum Pardo al enfatizar la autonomía y fortaleza de la autora a pesar de su edad.

Sobre la producción actual de Poniatowska, la presidenta evitó adelantar detalles y dejó la comunicación en manos de la propia autora. “Eso le corresponde a ella decirlo”, afirmó al confirmar que la escritora continúa activa en el ámbito literario.

Feliz de compartir con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez momentos excepcionales. pic.twitter.com/CuWbGUvcuH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

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MSL