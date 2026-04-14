Poniatowska: Mi archivo se va a quedar donado en México

Fue en septiembre de 2025, cuando en una entrevista con La Razón, la escritora y periodista Elena Poniatowska reveló que su valioso archivo personal sería donado en México, luego de rechazar jugosas ofertas de universidades de Estados Unidos para adquirirlo. El acervo se conforma de 500 audios de entrevistas, alrededor de 25 mil fotografías, 10 mil libros de su biblioteca y un nutrido número de cartas. Parte de éste se exhibirá por primera vez en el Museo del Estanquillo a partir del próximo sábado.

“Es un hecho, va a quedar donado aquí en México”, dijo la autora de La noche de Tlatelolco, quien contó: “El que más se opuso a vender y no aceptó ofrecimientos de buenas cantidades de dólares, fue mi hijo Felipe Haro; se negó a que saliera un solo papel, un solo documento, un solo libro. Todo lo mío se va a quedar aquí, a diferencia de otros escritores que vendieron todo su acervo”.

Imagen del álbum familiar de la autora mexicana. ı Foto: Cortesía›Santiago Flores Chong

Para preservar y difundir el archivo personal de la autora, se constituyó la Fundación Elena Poniatowska. “La mayoría de los acervos de escritoras y escritores latinoamericanos, desde Carlos Fuentes hasta Elena Garro, casi todos están en universidades de Estados Unidos, porque son propuestas económicas muy jugosas que garantizan que los documentos estarán en las mejores condiciones posibles, porque tal vez en México muchas veces no se tiene el dinero para mantenerlos de manera óptima.

TE RECOMENDAMOS: El invencible verano de Liliana Rivera Garza ve en la impunidad una herida imborrable

“La intención de la fundación es que el archivo se quede en México y sea accesible para todo el público que quiera ir a la institución”, explicó a este diario Santiago Flores Chong, historiador quien, junto con Saúl Daniel Jiménez Mancilla, es responsable del patrimonio.

Como parte del proyecto que la fundación ha emprendido para salvaguardar los bienes y difundirlos, se inaugurará la muestra Elena Poniatowska Amor. Archivo personal, que reúne entre 450 y 500 piezas, entre objetos personales —máquinas de escribir, álbumes y maletas familiares—, fotos, libros y pinturas.

Fachada del Estanquillo que anuncia la muestra. ı Foto: Cortesía›Santiago Flores Chong

Aunque el conjunto es vasto, “pues empieza desde lo genealógico, de la historia de su familia con álbumes familiares de mediados y finales del siglo XIX”, de acuerdo con Santiago Flores Chong, quien también participó en la curaduría liderada por el doctor Moisés Rosas, éste es un primer acercamiento para recorrer su trayectoria a partir de tres ejes: su vida y la de su familia, abordando lo que representó el exilio; el periodismo cultural, en el que se muestra cómo sorteó la inequidad de género y, en tercer lugar, cómo se ha involucrado en distintos movimientos sociales, desde el del 68 hasta el protagonizado por las mujeres costureras.

“El objetivo de la exposición es enfocarse en la trayectoria de Elena Poniatowska; el curador principal es el doctor Moisés Rosas. Él es el que se acerca a la fundación con la intención de conocer el archivo en un primer momento; al ver la riqueza del acervo, nos propone organizar una exhibición”, compartió Flores Chong, quien destacó que se eligió colaborar con el Museo del Estanquillo, dada la profunda amistad que la autora de El amante polaco tuvo con Carlos Monsiváis.

Para revisar su trayectoria periodística y literaria, la exhibición se nutrió con publicaciones que hizo desde 1954 en Excélsior hasta las de los años 80 en La Jornada, a partir de una investigación hemerográfica.

De este núcleo también destacan las cartas que intercambió con el pintor Francisco Toledo, que derivaron en Juchitán de las mujeres, que trabajaron en conjunto Elena Poniatowska, Graciela Iturbide y Pablo Ortiz Monasterio.

“Hay cartas; la más importante es de Francisco Toledo, en la que invita a ella y a Graciela Iturbide a Juchitán. Él viene regresando de París, dice que extraña mucho Juchitán, que la ciudad francesa huele muy feo, que está llena de ratas, que le gustaría que fueran a dar una vuelta al destino oaxaqueño. De esa invitación nace el libro sobre Juchitán. Eso nunca se había analizado, porque el trabajo de catalogación que se ha hecho con el acervo ha sido muy especializado”, resaltó.

Aunque se incluyen imágenes de Héctor García, Graciela Iturbide y Mariana Yampolski, también se muestra otra faceta poco conocida, la de Poniatowska como fotógrafa. Además de pinturas que comenzó a crear hace siete u ocho años.

La exhibición es uno de los proyectos de difusión del archivo de la Fundación Elena Poniatowska, que busca convertirse en un gran repositorio de otros acervos.

“La fundación también resguarda parte del archivo de Rosa Nissán que le donó a Elena Poniatowska; ha habido otros acervos de escritoras que han querido llegar, pero el dinero que representa mantener un archivo ha hecho difícil que recibamos otros. Al final la fundación es lo que busca, fusionarse como un centro de estudio para la historia contemporánea de México”, compartió Flores Chong.

Dijo que es un archivo vivo y en constante crecimiento: “Seguimos digitalizando parte de las fotografías; hay cosas que no se han inventariado porque estamos recibiendo cosas nuevas; todo el tiempo está en crecimiento. Es un acervo vivo; muchas veces ella lo utiliza para sus investigaciones, sus entrevistas”.

Apertura de la muestra

Cuándo: 18 de abril

Dónde: Museo del Estanquillo (terraza)

Horario: 12:00 horas

Entrada libre con cupo limitado