¿Cuándo inicia el Frente frío 45? Estados afectados por lluvias y bajas temperaturas

Aunque la primavera ya está avanzada, el frío aun está presente en el clima. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el Frente Frío número 45 llegará pronto, terminando con los días de calor en varios estados.

Este fenómeno causará un fin de semana inestable con bajas temperaturas y lluvias desde el norte hasta el sureste del país.

¿Cuándo llega y qué estados afectará?

El frente frío entrará a México este viernes 17 de abril, llegando por la frontera norte. Los cuatro estados que sentirán primero los cambios, con cielos nublados son:

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Nuevo León

San Luis Potosí

Coahuila

Tamaulipas

El frente vendrá acompañado de vientos fuertes y mucha humedad durante el fin de semana.

El fenómeno llegará al país a partir del viernes ı Foto: CONAGUA

Durante el viernes, se registrarán ráfagas de viento intensas en el norte del país, acompañadas de lluvias ligeras y chubascos en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas.

Para el sábado, el frente frío avanzará con mayor fuerza por la región noreste, provocando lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de aguaceros significativos en Coahuila.

El mal tiempo también llegará al interior del país debido a la humedad del Golfo de México.

El próximo viernes, un nuevo #FrenteFrío y una vaguada en altura se aproximarán a la frontera noroeste y norte de #México. Más información en ⬇️https://t.co/CKEnUOrh62 pic.twitter.com/Ksz6hPBU0B — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 16, 2026

Hacia el final del fin de semana, se pronostican lluvias fuertes en los estados de Querétaro e Hidalgo, mientras que para la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas se esperan varios intervalos de chubascos.

Es importante estar atentos a los cambios bruscos de temperatura, especialmente durante las madrugadas del sábado y domingo.

También se recomienda tener precaución con las lluvias, ya que podrían causar encharcamientos en las ciudades.