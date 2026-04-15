Población canjea 9,544 armas de forma anónima

En la imagen ilustrativa, un aspecto del programa de Canje de Armas

CLAUDIA SHEINBAUM, Presidenta de México, presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad enfocada en la atención a las causas, con resultados que incluyeron más de cinco millones 900 mil servicios y trámites otorgados a tres millones 500 mil personas alrededor de todo el país.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló que las acciones sociales alcanzaron 61 municipios de 22 estados, con énfasis en educación, deporte, cultura y acceso a servicios.

“Desde el inicio del sexenio, la población ha canjeado de forma anónima y voluntaria nueve mil 544 armas de fuego por dinero en efectivo”, informó.

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El programa permitió retirar armamento sin procesos judiciales y facilitó la participación ciudadana en zonas de alta incidencia delictiva.

2 millones 149 mil artículos decomisados en aduanas se distribuyeron

También se incluyó un componente preventivo dirigido a menores, quienes entregaron juguetes bélicos a cambio de materiales didácticos, con el objetivo de modificar conductas y referentes desde edades tempranas.

Las brigadas realizaron 342 mil visitas casa por casa para identificar necesidades, mientras se organizaron más de 540 ferias de paz con atención inmediata. Los datos oficiales indicaron que 33 por ciento de los servicios correspondió a atención médica y 27 a programas juveniles.

Además, se recuperaron 392 espacios públicos y se instalaron 400 consejos de paz en catorce entidades para atender problemáticas locales como violencia familiar y deserción escolar.

Los programas deportivos, como Boxeando por la Paz, habilitaron mil 358 gimnasios y se registró la participación de miles de jóvenes en torneos de futbol en todo el país. La secretaria de Gobernación subrayó que la estrategia busca reducir la violencia mediante intervención directa en territorio, con acciones sociales, recuperación de espacios y programas enfocados en juventudes como eje de prevención.