Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 16 de abril

La autopista México-Puebla presenta circulación constante este jueves 16 de abril, con condiciones mayormente estables; sin embargo, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento en horas pico, especialmente en accesos hacia la Ciudad de México y zonas de alta concentración vehicular.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 16 de abril. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos, con flujo vehicular moderado a constante, principalmente en horarios laborales.

A lo largo del día pueden presentarse afectaciones momentáneas derivadas de incidentes menores, como choques por alcance, vehículos descompuestos o maniobras de incorporación en tramos concurridos. Autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier eventualidad.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se recomienda mayor precaución este jueves incluyen:

La caseta de San Marcos , con flujo constante hacia la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con carga vehicular en horas pico.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde se generan cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad en ciertos momentos del día.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, especialmente durante la mañana y la tarde.

Condiciones recientes y posibles afectaciones

En días previos, la autopista México-Puebla registró cierres parciales y trabajos de infraestructura, principalmente en carriles laterales y en zonas cercanas al kilómetro 20, como parte de proyectos de movilidad en el oriente del Valle de México.

Aunque estas obras han concluido en su fase principal, autoridades no descartan trabajos de mantenimiento o ajustes menores, que podrían generar afectaciones puntuales en la circulación. Asimismo, la carga vehicular habitual en días laborales puede derivar en retrasos en algunos tramos.

Recomendaciones para automovilistas

Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de salir.

Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Estar atentos a indicaciones de autoridades y personal carretero.

La autopista México-Puebla mantiene condiciones operativas estables este 16 de abril, pero al tratarse de una de las vialidades más transitadas del país, las condiciones pueden cambiar rápidamente. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para garantizar un trayecto seguro.

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MSL