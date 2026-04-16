› Alta tensión en la 4T

Para algunas personas, aquella imagen en la que aparecieron los líderes de los partidos de la 4T agarraditos de la mano en señal de promesa de ser inseparables hacia las elecciones de 2027 ya quedó bien atrás y con escasa credibilidad, a juzgar no sólo por los desacuerdos que se hicieron presentes durante la discusión de la reforma electoral —cuyos efectos ya entraron supuestamente en una operación cicatriz—, sino por los desencuentros actuales entre Morena y PVEM en la pugna por elegir candidaturas en gubernaturas clave. Después de que el Verde ya dijera que va solo en San Luis Potosí y en los estados donde se sienta más fuerte que Morena, el líder de los diputados guindas, Ricardo Monreal, envió un recordatorio al partido del tucán: “No hay triunfos para siempre ni derrotas permanentes”, también advirtió que ojo con confiarse, ya que Morena es fuerte a nivel nacional. Del lado pevemista no se han querido quedar callados: “Somos aliados, no sometidos”, reaccionó el diputado Luis Armando Melgar, uno de los que simpatizan con la idea de que el Verde compita solito. Tsss.

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