Nos comentan que algunos diputados de Morena —Herminia López, Emilio Ramón Ramírez y Gloria Sánchez— no se quedaron a gusto con que a su compañero Sergio Mayer le hicieran lo que el viento a Juárez los procedimientos internos que le inició su partido por la mala impresión que dejó cuando pidió licencia para participar en un reality show en Estados Unidos. De modo que este miércoles decidieron subir una iniciativa en San Lázaro para prohibir que se consientan ese tipo de ausencias. Así, la propuesta plantea que las y los legisladores sólo tengan opción de solicitar licencia cuando realmente la situación lo amerite, como enfermedades que les incapaciten, alguna comisión o empleo por parte de la Federación, estados o municipios, por postulación a un cargo de elección popular, incluso por trámites o para desahogar procesos judiciales, pero cuestiones como irse a meter a La casa de los famosos, pues no. El proyecto, ya bautizado como “Ley Anti-Mayer”, sostiene que quienes ocupen una curul deben tomarse su trabajo con seriedad. Así el coscorrón, perdón, la iniciativa.