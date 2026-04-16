› Maltrato animal en Tecámac

Muy cuestionada ha sido la senadora de Morena Mariela Gutiérrez en redes sociales tras la difusión de un video en el que admite que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, Estado de México, ordenó el sacrificio de 10 mil perros. Aunque la legisladora defendió que esa grabación contiene información “tergiversada y sacada de contexto”, no pudo negar —porque, dicen, hacerlo ya sería mentir con mucho descaro— que la eliminación de canes —que, además justificó, “eran de calle”— sí ocurrió y hasta quedó consignada en sus informes de gobierno. Lo que sorprendió a muchos, nos comentan, es cómo con semejante cifra, la senadora se indignara por quienes vincularon sus acciones con maltrato animal, pues, en su opinión, ella actuó en apego a la ley. “No lo negamos, sí se han tenido que sacrificar animales, pero todo con estricto apego a la norma”, dijo en el video “sacado de contexto”, en el que se ve muy molesta al ser increpada por funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. Uf.