› Tiempo de destape

En días en que todo mundo anda con el acelerador hasta el fondo en la política nacional, aun cuando la ley marca que todavía se debe avanzar caminando rumbo al proceso electoral de 2027, los movimientos, principalmente en el ámbito legislativo, ya comienzan a trazar caminos prematuros de quienes quieren aparecer en la boleta el próximo año. Es el caso de la senadora de Morena Andrea Chávez, a quien ya le autorizaron la licencia para separarse de su escaño por tiempo indefinido. Sin más, la legisladora no dejó dudas de los motivos por los que se separa de sus responsabilidades parlamentarias: “Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua”, publicó la morenista en su cuenta de X. “No me voy, regreso. Los que se van son ellos”, remató en el mismo post. Para quienes ven estas declaraciones como un acto anticipado de campaña, nos recuerdan que eso de adelantarse no es nada nuevo para la senadora, que ya desde 2023 patrocinó caravanas de unidades médicas móviles con su nombre e imagen que circularon por el estado norteño, algo por cierto reprobado desde Palacio Nacional. Atentos.