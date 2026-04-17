Sube aprobación a Marina del Pilar

Interesante, nos comentan, el dato de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, está de regreso en el top 10 de los gobernadores mejor evaluados en el país. Así lo revela la encuesta de Statistical Research Corporation, en la cual la mandataria estatal salió en el lugar número 10. El estudio se levantó los días 13 y 14 de abril, por lo que los datos están bastante frescos, y la muestra fue de mil llamadas telefónicas en cada estado. Marina del Pilar ha ido superando escollos que se le presentaron en tiempos recientes, pero sigue teniendo el respaldo que le dan la ejecución de programas sociales que su administración instauró. Por ejemplo, nos dicen, por primera vez estudiantes de la UABC pueden acceder a una beca completa de sus estudios. Además, Marina del Pilar ha realizado proyectos de infraestructura de mucha mayor dimensión si se comparan con algunos de los de sus antecesores. Esto, sin considerar que cuenta con el apoyo que la Presidenta Claudia Sheinbaum le ha mostrado públicamente.