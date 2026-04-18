› Pendientes del caso Duarte

Y nos hacen ver que el caso del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, contra quien pesan múltiples acusaciones relacionadas con desvíos de recursos y presunto lavado de dinero, puede seguir teniendo más episodios, éstos relacionados con su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, cuya deportación autoridades de justicia de México han solicitado a Estados Unidos. Fue el procurador estatal César Jáuregui, quien ayer proporcionó algunos datos relacionados con el caso. “Ya se hizo a través de la FGR. Es una deportación... Ella está en estos momentos bajo un procedimiento migratorio por un juez de Estados Unidos, está revisando su estatus migratorio”. Señaló que la fiscalía estatal envió información a ese juez relacionada con dos órdenes de aprehensión que Gómez Fong tiene pendientes en Chihuahua y que se encuentra en espera de que el juez de migración estadounidense resuelva lo conducente.