Conagua descarta presencia de hidrocarburos tras muerte masiva de peces en Tamaulipas y Veracruz

Muerte masiva de peces en el estero El Camalote, entre Tamaulipas y Veracruz.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartó la presencia de hidrocarburos tras la muerte masiva de peces en la zona sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, y explicó que la mortandad se debió a la mezcla de agua dulce con agua salada en el estero El Camalote.

La dependencia federal explicó que la apertura de una compuerta en un sistema lagunar de agua salada alteró el equilibrio ambiental en el estero.

Autoridades federales acudieron al sitio desde que se reportó la muerte masiva de peces, y precisó que personal de la Conagua corrigieron el funcionamiento de la compuerta y tomaron muestras para evaluar la calidad del agua, con lo que se descartó la presencia de hidrocarburos.

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En tanto, la dependencia investiga los hechos para determinar lo que originó la apertura de la compuerta y deslindar responsabilidades, mientras continúan los trabajos de limpieza en en el estero “con el objetivo de restablecer las condiciones naturales”.

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cehr