¿Cuándo es el megapuente de mayo 2026?: Estos son los días libres según la SEP

El ciclo escolar 2025-2026 está por terminar, pero antes de que esto ocurra en el calendario se tienen contemplados algunos días en los que se tendrá suspensión de claeses.

Las suspensiones de clases vienen estipuladas en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y este aplica para las instituciones académicas públicas de preescolar, primaria y secundaria.

El calendario escolar también se utiliza en las escuelas privadas que están incorporadas al Sistema Educativo Nacional, por lo que muchos estudiantes pueden disfrutar de los días sin clases que se encuentran marcados.

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Suspensión de clases SEP ı Foto: Especial

Megapuentes de mayo 2026

En el calendario se tienen contempladas la suspensión de clases en al menos tres días viernes del mes de mayo, lo que da paso a los conocidos puentes o megapuentes.

Los puentes o megapuentes son aquellas fechas que coniciden con el fin de semana; esto quiere decir que son los días viernes o lunes en los que se cancelan las clases, pues da más días libres para las y loes estudiantes y el personal docente.

Para el mes de mayo los tres megapuentes corresponden al día viernes, y estas son las fechas específicas y la razón por la que se tendrá una suspensión de labores:

Viernes 1 de mayo: Por el Día del Trabajo

Viernes 15 de mayo: Por el Día del Maestro

Viernes 29 de mayo: Por la junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria

Calendario escolar SEP mayo ı Foto: Captura de pantalla

Además de esto, el día martes 5 de mayo se tiene marcado sin clases debido a la conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862.

El ciclo escolar 2025-2026 concluye el 15 de julio, pero antes de esto en junio también se tendrá un puente por la junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria que se realizará el viernes 26.

Las y los estudiantes podrán disfrutar de cuatro megapuentes antes de concluir el ciclo escolar, por lo que sus padres o tutores pueden comenzar a planear actividades recreativas para las fechas indicadas.

Este tiempo puede ser aprovechado para descansar, pasar tiempo de calidad con su familia, realizar actividades recreativas o incluso para dedicar tiempo a algun pasatiempo o para aprender una nueva habilidad.

Existen muchas actividades que se pueden hacer sin salir de casa o en los parques cercanos al domicilio, por lo que estos días pueden ser la oportunidad ideal para salir de la rutina y crear nuevos recuerdos.

Calendario Escolar SEP ı Foto: Captura de pantalla

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