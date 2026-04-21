Familias de desaparecidos protestan en CDMX tras exclusión de reunión con la ONU

Familias de personas desaparecidas se manifestaron este martes afuera del Centro Cultural de España en México luego de que no pudieron ingresar a una reunión con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien se encuentra de visita oficial en el país.

De acuerdo con los testimonios de integrantes de distintos colectivos, la movilización se originó luego de que un grupo de familias no fue considerado para participar en el encuentro que el funcionario internacional sostuvo con organizaciones civiles y víctimas.

Las personas manifestantes señalaron que acudieron al lugar con la intención de exponer directamente sus casos, sin embargo, se les negó el acceso.

Durante la protesta, las familias exigieron inclusión en los espacios de diálogo y subrayaron que la participación de víctimas es fundamental en la construcción de políticas públicas en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

También demandaron que sus planteamientos sean escuchados tanto por autoridades mexicanas como por organismos internacionales.

En el sitio, los asistentes colocaron pancartas, lonas y fotografías de sus familiares, además de emitir consignas relacionadas con la falta de avances en las investigaciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales. Algunos colectivos reiteraron que persisten rezagos en la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y servicios forenses.

La manifestación se desarrolló en la zona del Centro Histórico de la capital y no se reportaron incidentes mayores. Elementos de seguridad permanecieron en las inmediaciones mientras se llevaban a cabo las actividades.

La protesta ocurre en el contexto de la visita de Volker Türk a México, programada del 19 al 22 de abril, durante la cual mantiene reuniones con autoridades federales, organizaciones civiles y víctimas para revisar la situación de derechos humanos en el país.

En este marco, diversos colectivos han insistido en la necesidad de garantizar una participación amplia y representativa de las familias en este tipo de encuentros.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre posibles reuniones posteriores con los grupos que señalaron haber sido excluidos.

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MSL