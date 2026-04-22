Temblor en México HOY 22 de abril: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 22 de abril, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.1 a 17 km al este de Arriaga, Chiapas aproximadamente a las 06:37 horas.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 17 km al ESTE de ARRIAGA , CHIS 22/04/26 06:37:16 Lat 16.25 Lon -93.74 Pf 118 km pic.twitter.com/RhU7kyg8Bs — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 22, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.0 grados a 62 km al sureste de San Marcos, Guerrero a las 05:07 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 62 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO 22/04/26 05:07:30 Lat 16.36 Lon -99.01 Pf 2 km pic.twitter.com/k3zcvFZCoq — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 22, 2026

Sismo intensidad 4.2 grados a 51 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca a las 03:48 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 51 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 22/04/26 03:48:46 Lat 15.77 Lon -94.97 Pf 18 km pic.twitter.com/b0HKiVpT1k — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 22, 2026

Sismo intensidad 4.3 grados a 80 km al norte de Santa Rosalía, Baja California Sur a las 02:15 horas

SISMO Magnitud 4.3 Loc 80 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS 22/04/26 02:15:15 Lat 28.06 Lon -112.22 Pf 5 km pic.twitter.com/KTZvkQvkzl — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 22, 2026

Sismo intensidad 4.1 grados a 23 km al este de Petatlán, Guerrero a las 00:31 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 23 km al ESTE de PETATLAN, GRO 22/04/26 00:31:47 Lat 17.58 Lon -101.06 Pf 50 km pic.twitter.com/IvSl5FBXPo — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 22, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Prepararnos es una tarea de todas y todos 🚨



Participar en este simulacro fortalece nuestra capacidad de respuesta y nos ayuda a actuar mejor ante cualquier emergencia 📲



Registra tu inmueble y súmate: https://t.co/5e0qXedi9U #PrimerSimulacroNacional2026 pic.twitter.com/mzeEIhL53V — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 21, 2026

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LMCT