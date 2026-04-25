› Jala, pero divide

Cuentan que justamente el día en que Gerardo Fernández Noroña decidió bajarse del taxi aéreo, para darse un baño de pueblo —o lo que la clase política llama “actividad en territorio”—, el senador de Morena terminó vapuleado por las personas que bien lo conocen y que le reprocharon, entre otras cuestiones, que su discurso sea inversamente proporcional a su agenda llena de cómodos viajes, su exclusiva propiedad al pie del Tepozteco o su férrea defensa al derecho que tiene el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador de darse vida de rey. Pues resulta que eso mismo le pasó en Sinaloa, donde, nos comentan, más que servir para respaldar la imagen de su compañera, la legisladora morenista Imelda Castro —quien corteja a las bases morenistas para hacerse de la candidatura al gobierno de ese estado—, terminó aportándole poco. “No eres bienvenido”, se escucha que le dicen ciudadanos que lo reconocieron de inmediato. También se oye que le dicen “mentiroso”, y hasta “bandido desvergonzado”. El legislador sí jala gente, nos comentan, pero también polarización. En fin.