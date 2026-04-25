› Mil 146 años de prisión acumulados

Con la buena nueva de que la muy sonada Operación Enjambre, que se llevó a cabo en el Estado de México y que derivó en la captura de servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto y con agrupaciones del crimen ha tenido continuidad. Resultado de lo anterior son las 20 sentencias condenatorias que suman mil 146 años de prisión contra responsables de varios delitos. Es sabido que entre las personas detenidas había presidentes municipales, integrantes de cabildos, mandos policiacos, y agentes de seguridad. Así que entre los sancionados se puede contar el caso de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, quien fue condenado a 40 años por homicidio y 150 años por secuestro exprés. Además, nueve policías de esa misma demarcación recibieron sentencias de 46, 47 y 62 años de prisión por su responsabilidad en homicidio calificado y secuestro. Mientras María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, fue sentenciada a 70 años. Y así sigue la lista, pero también la vigencia del mensaje contra la impunidad. Pendientes.