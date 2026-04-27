› Reclamos tras asesinato

Y nos piden no perder de vista el caso del asesinato de la joven Carolina Flores, el cual ocurrió en un entorno doméstico en Polanco, en la Ciudad de México, pero ha estado teniendo efectos expansivos. El sábado en Ensenada, Baja California, familiares y amigos de la exreina de belleza de 27 años, asesinada a tiros por su suegra, se manifestaron para exigir justicia. Sus reclamos han comenzado a escalar para que autoridades de todos los niveles puedan dar con el paradero de la victimaria, Erika María Guadalupe “N”, a quien se señala de haber participado hace años en política. El caso, que se indaga como feminicidio, ha estado muy vigente en conversaciones de redes sociales, nos comentan, pues Alejandro Sánchez, esposo de Flores e hijo de la homicida, denunció los hechos hasta el día siguiente de que ocurrieron. La marcha que se llevó a cabo llamó la atención porque los asistentes vistieron de blanco y mostraron pancartas con mensajes dirigidos a las autoridades que investigan el caso. Ahí el dato.