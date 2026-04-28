Corteja MC a la alcaldesa expanista de León

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, invitó públicamente a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, para sumarse y encabezar un proyecto político en Guanajuato, al considerar que su gestión la posiciona como una figura clave rumbo a un eventual cambio en la entidad.

En el mensaje, el emecista destacó el perfil de la funcionaria, a quien calificó como “la carta más importante para encabezar un movimiento de cambio en Guanajuato. Gracias al buen gobierno que ha hecho, cercano a la gente de León, congruente con sus principios, es hoy la carta más importante”.

Álvarez Máynez afirmó que la decisión de la alcaldesa abre una oportunidad política relevante en el estado, y aseguró que la invitación no responde a prácticas de la “vieja política”, que concentra decisiones en grupos reducidos, dinámicas que han provocado un desgaste en diversos rubros, particularmente en seguridad.

El dirigente partidista subrayó que el proyecto busca integrar a distintos sectores sociales, incluyendo emprendedores, académicos y activistas, con el objetivo de construir una alternativa política incluyente.