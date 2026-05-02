› Gritan a Noroña “¡ratero, narco!”

Y ahora fue en un conocido restaurante del Centro, en la Ciudad de México, donde el senador Gerardo Fernández Noroña fue increpado y repudiado con gritos de “¡fuera, fuera!”, pero también con el de “¡ratero!” y hasta el de “¡narco!”. Ocurrió la mañana de ayer, nos comentan, en El Cardenal, ubicado en avenida Juárez, donde, según se aprecia en un video que circula en las benditas redes, encara a un hombre a la salida del lugar. Además de algunos comensales se observa que la escena está siendo grabada por Emiliano González, el inseparable asistente del legislador que saltara a la fama la vez que terminó en el piso —y luego envuelto en vendas y con el brazo sostenido por un cabestrillo— tras la zacapela en la que su jefe se vio envuelto con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. En fin. Resulta que tras conocerse el hecho, el morenista difundió un mensaje al respecto. “Al salir, un tipo me dice narco, lo encaro y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno —una hora— cobardemente empezó a gritar…”. A su juicio, sus adversarios están “muy engallados” por el tema de la presión de EU. Qué tal.