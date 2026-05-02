› Morenistas con otra posición

Y nos piden no perder de vista que incluso dentro del propio partido Morena no había una posición unánime en torno a la forma en que se debe procesar el asunto del gobernador Rubén Rocha Moya. Ayer, nos hacen ver, varias cejas se levantaron al conocer el posicionamiento de la senadora del guinda Guadalupe Chavira, quien antes de conocerse que el gobernador solicitaría licencia, consideró que debía separarse del cargo para que permita a la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, realizar la investigación correspondiente ante las acusaciones de Estados Unidos. La separación del cargo no significa una condena anticipada al gobernador ni desconoce sus derechos fundamentales, apuntó. No obstante, también refirió en su posicionamiento que “es una exigencia mínima de responsabilidad republicana frente a imputaciones que comprometen la legitimidad, estabilidad y autoridad moral de su gobierno”. Chavira de la Rosa, nos recuerdan, en el Senado es secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Ahí el dato.