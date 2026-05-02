Pensiones IMSS e ISSSTE 2026: ¿Cuándo depositan el pago de mayo por el feriado del día 1?

Los jubilados y pensionados en México deben estar atentos a sus cuentas bancarias, ya que el pago correspondiente al mes de mayo de 2026 presenta variaciones importantes.

Debido a la conmemoración del Día del Trabajo (1 de mayo), que este año cae en viernes y es considerado un día inhábil para el sector bancario, las dos instituciones de seguridad social más importantes del país han ajustado sus fechas de dispersión.

Aquí te detallamos cuándo podrás disponer de tu recurso según el instituto al que pertenezcas.

Pensionados del ISSSTE

Los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son los primeros en la lista. Como es práctica habitual del instituto cuando el inicio de mes coincide con un día festivo o fin de semana, el pago se adelanta.

Fecha de depósito: El recurso estará disponible desde el 29 o 30 de abril .

Detalle: La dispersión se realiza de manera automática, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el dinero antes del feriado.

Pensionados del IMSS

Para quienes reciben su prestación a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el proceso es distinto. La política institucional establece que el pago se realiza el primer día hábil de cada mes.

Fecha de depósito: El lunes 4 de mayo .

Razón del ajuste: Al ser el viernes 1 de mayo un día festivo y cruzarse con el sábado 2 y domingo 3, el sistema bancario procesará la nómina de pensiones hasta el inicio de la siguiente semana laboral.

💳👵👴 Si eres pensionado o pensionada del IMSS, te informamos que el pago de tu pensión correspondiente a mayo de 2026 se realizará el próximo 4 de mayo.



Consulta el calendario anual de pagos y mantente informado a través de nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/OFz2DA6UNY — IMSS  (@Tu_IMSS) April 28, 2026

Recomendaciones para el cobro

Es importante recordar que este ajuste de fechas no afecta el monto de la pensión ni implica cambios en las prestaciones. Cada beneficiario recibirá la cantidad que le corresponde según su historial laboral.

Para un cobro seguro, se recomienda:

Evitar aglomeraciones: Si es posible, acuda a los cajeros automáticos uno o dos días después de la fecha de depósito.

Uso de banca móvil: Verifique el depósito desde la aplicación de su banco para evitar vueltas innecesarias.

Compras directas: Recuerde que puede pagar con su tarjeta de débito en supermercados, farmacias y otros establecimientos autorizados.

Ante cualquier duda, los institutos ponen a disposición sus líneas de atención: 800 623 2323 para el IMSS (opción 3) y 55 5062 0555 para el ISSSTE.