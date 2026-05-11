Madre va a proceso por la muerte de su hijo encerrado en un auto

Un juez de control vinculó a proceso a Roxana “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, tras la muerte de su hijo de tres años, quien falleció por golpe de calor al permanecer encerrado por más de 12 horas dentro de una camioneta en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali, Baja California.

El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y determinó mantener la prisión preventiva oficiosa que había resuelto en contra de la acusada. De ser encontrada culpable, Roxana “N” podría alcanzar una pena de hasta 15 años de prisión.

El Dato: La próxima audiencia del caso será para el 10 de septiembre, aunque la defensa adelantó que apelará la decisión del juez para echar abajo la vinculación a proceso.

La defensa de la acusada solicitó la reclasificación del delito a homicidio culposo; sin embargo, el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso bajo la acusación presentada por la Fiscalía General del Estado de Baja California.

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De acuerdo con reportes locales, también se presentaron declaraciones de familiares, amistades y una expareja de Roxana “N”, quienes señalaron que era una madre atenta, pero que en los últimos meses presentó un deterioro emocional.

La defensa también expuso que el padre del menor contaría con una vinculación a proceso por violencia familiar contra la mujer, así como diversas carpetas de investigación abiertas relacionadas con presuntas agresiones físicas y psicológicas hacia ella.

El Tip: Trascendió que Roxana “N” cuenta con preparación profesional como psicóloga y se desempeñó como encargada de guarderías del IMSS.

A pesar de los argumentos de la defensa, la decisión judicial se dio después de una audiencia que se prolongó más de 15 horas en el Centro Estatal de Justicia de Río Nuevo, donde la Fiscalía estatal presentó diversos datos de prueba relacionados con la muerte del niño.

Por tal motivo, Roxana “N” permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, dentro de la causa penal registrada bajo el número 03956/2026.

El sábado, familiares y amigos del menor marcharon para pedir justicia y que el caso no quede impune. Vestidos de blanco y con pancartas, los manifestantes caminaron desde la Plaza Centenario hacia el Centro de Justicia Penal Oral para exigir justicia e impulsar la Ley Vicente.

Esta propuesta legislativa busca reformar los protocolos de justicia familiar, como evaluaciones rigurosas para exigir estudios psicológicos y sociales profundos antes de otorgar cualquier guardia y custodia provisional.

Antes de comenzar la marcha, el padre del menor, Juan Carlos Meza, aseguró que la manifestación no buscó lanzar consignas ni juzgar a personas, sino llamar la atención del Congreso del estado para impulsar la iniciativa.

“La Ley Vicente busca que la respuesta sea más pronta y expedita, que no solamente por tener cierto tipo de género te concedan la custodia, sino que se hagan pruebas entrando en la custodia”, comentó el padre.

Durante una entrevista concedida a medios locales la semana pasada, Juan Carlos Meza exigió justicia por la muerte de su hijo y lamentó que la madre del pequeño mostrara tal “indiferencia” ante los hechos ocurridos.

“Me llamó mucho la atención su soberbia y su forma de salir de la audiencia; le ofrecieron la voz tres veces y nunca pidió perdón, nunca habló de su hijo”, dijo.

También lamentó que no fuera más “enérgico” con la madre de su hijo para que la custodia fuera de él.

“Hijo, tú sabes que yo te quise con toda el alma. Siempre vas a estar conmigo, eres un angelito que ahora vas a estar arriba cuidándome.

“Te pido perdón por no haber sido un poquito más enérgico con tu mamá para que estuvieras conmigo”, externó.