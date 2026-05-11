...Y Marina reconoce doble vocación

LA SECRETARÍA de Marina (Semar) centró su mensaje por el Día de las Madres en las mujeres que integran la institución, así como en aquellas que sostienen a sus familias desde el hogar, con un reconocimiento público a su fortaleza, cuidado y papel dentro del país.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, agradeció a las madres mexicanas por su “amor, fortaleza y entrega cotidiana”, valores que, señaló, constituyen el fundamento de las familias y una fuerza para la nación.

A través de un mensaje en redes sociales, destacó de manera especial a las madres que sirven dentro de la institución naval. “Les manifiesto mi admiración por su doble vocación, la de servir a México con abnegación y educar a sus hijas e hijos con dedicación ejemplar”, expresó.

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De acuerdo con el mensaje institucional, la Semar también reconoció a sus compañeras navales, mercantes y civiles que cuidan a México “en el mar, en el aire y en la tierra”, además de quienes desde casa acompañan y guían a sus familias.

Su publicación añadió que la fortaleza de las madres representa una inspiración para la institución. “Su amor es el puerto seguro al que siempre anhelamos volver”, indicó la dependencia en su pronunciamiento por el diez de mayo.

Actualmente, más de 22 mil mujeres forman parte de la Marina, una cifra que representa cerca del 26 por ciento de todo el personal naval, civil y mercante de la institución Ese universo femenino incluye personal con funciones operativas, administrativas, científicas, técnicas y de mando. De acuerdo con la propia institución, las integrantes de la secretaría participan en áreas como salud, ingeniería, investigación, meteorología, oceanografía, justicia y administración.

Con estos mensajes, la Marina enmarcó la conmemoración del Día de las Madres en el reconocimiento hacia las mujeres que combinan labores profesionales, servicio público, tareas de cuidado o acompañamiento familiar dentro y fuera de la vida naval.