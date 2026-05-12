› Mejor corregir

Y el que dio un paso atrás, para, como reza el dicho, poder dar dos hacia adelante fue el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Y es que aunque el funcionario ha tenido que cargar con la responsabilidad de los efectos que produjo el anuncio sobre el ajuste del calendario escolar, no debe perderse de vista el hecho de que él mismo salió a dar la cara para hacer la corrección, atendiendo el sentir de a quienes la medida inconformó. Es conocido que el anuncio de la semana pasada se realizó con el arropo de los secretarios del ramo a nivel estatal. Sin embargo, en las horas y días posteriores a su difusión, se pulsó que la respuesta, por ejemplo, de padres de familia o de maestros no era mayoritariamente de respaldo y más bien de rechazo, por lo que tan pronto como fue posible, en el segundo día hábil siguiente al anuncio se realizó una nueva reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas de la que resultó la decisión de retornar al esquema original. De ahí el acuerdo para enmendar.

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