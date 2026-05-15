Complicado 15 de mayo

Y más vale, nos advierten con vehemencia, que nos preparemos para el aluvión de protestas y movilizaciones que acompañarán la conmemoración por el Día de las y los Maestros. Por lo menos en la Ciudad de México, se esperan los cantados actos anunciados por el gremio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la singular marcha convocada por el exdirector de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, quien, señalan, viene con ímpetu revanchista para pugnar por “la refundación” de la Secretaría de Educación, hoy bajo la gestión de Mario Delgado. Por si fuera poco, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que ya llevan varios días con manifestaciones —por lo que llaman la decadencia del Poli— harán lo propio desde su trinchera, muy sentidos, además, por señalar a funcionarios del Gobierno de perseguirlos y hasta amenazarlos de muerte tras una serie de protestas en las que exigieron la renuncia del director, Alejandro Reyes Sandoval. De modo que el pulso de este viernes estará marcado, más que por celebrar la docencia y sus vocaciones, por remarcar las carencias que tanto ha denunciado el sector.

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