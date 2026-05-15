Donde la alianza se atora

Nos hacen ver que no importa cuántas veces el Verde, el PT y Morena ratifiquen su alianza político-electoral, pues en el día a día, sus voceros dan cuenta de que que la coalición tiene límites y uno de los más visibles es aquello del nepotismo, como lo dejó ver la dirigente nacional pevemista, Karen Castrejón, apenas unas horas después de participar en una conferencia de prensa con sus pares del guinda, Ariadna Montiel, y del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. “Quiero ser clara: en el PVEM estamos en contra del nepotismo”, declaró la también legisladora. Ningún problema en esa frase, hasta que apareció nuevamente la interpretación distinta a la de Morena. Resulta que los verdes lo entienden como designar a familiares en cargos públicos y lo ven distinto al caso de los cargos de elección popular. En esa lógica, mantienen la idea de impulsar a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, la senadora Ruth González, como candidata al gobierno de esa entidad. “Muy probablemente ella será nuestra candidata sin considerarse nepotismo porque ahí estaría decidiendo el pueblo de SLP”, declaró Karen. ¡Qué tal!