El asedio de Batres

Digna de mención, nos dicen, ha sido la muy puntual observación que hizo la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel a su compañera, “la ministra del pueblo”, Lenia Batres, a quien señaló por acosar a una empresa privada al querer resucitar —sin fundamento constitucional— el cobro de un crédito fiscal por 4 mil 306 millones de pesos que ya había sido rechazado por el máximo tribunal en marzo de 2025. Se trata, según explicó Esquivel, de un claro ejemplo de violación al principio de cosa juzgada. “No podemos adelantarnos ni estigmatizar a una empresa que trae una resolución a su favor trayéndola dos veces aquí a la Suprema Corte”, declaró la ministra Esquivel en un argumento que —nos comentan— puso de nuevo en tela de juicio la solidez con la que opera la juzgadora Batres, a quien no le sobran los cuestionamientos por estar estacionada en una eterna curva de aprendizaje, cuando, además, se acerca el momento en que sea precisamente ella quien asuma la presidencia de la SCJN. Uf.