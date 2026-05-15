› Nuevos aires para Pemex

Muy destacada ha sido la designación de Juan Carlos Carpio como nuevo director general de Pemex, sobre todo en medio de la realidad y los desafíos que hoy enfrenta la empresa productiva del Estado, precisamente cuando el Gobierno federal anunció que redoblará esfuerzos para convencer a S&P Global Ratings de reconsiderar su decisión de ajustar su perspectiva de estable a negativa de la petrolera nacional. De ahí que sea relevante echar un vistazo a la trayectoria del nuevo timonel de la compañía, un hombre con probada experiencia en gestión de deuda gubernamental, antes ya trabajó en sanear los compromisos financieros de la Ciudad de México —que, nos recuerdan, para nada fue cosa menor—, tiene estudios de posgrado en gerencia pública, es especialista en administración financiera, finanzas públicas, trabajó en el diseño de planes integrales de capitalización con las secretarías de Hacienda y de Energía y, nos recuerdan también, ya le acreditan la reducción de las presiones de liquidez a corto plazo y optimizar el perfil de vencimientos de la deuda de Pemex, de ahí que Carpio, de entrada, suene como un fichaje adecuado. Atentos.

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