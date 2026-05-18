17 aniversario de La Razón

17 años
La Razón celebra hoy su 17.o aniversario y nos tomamos un instante para mirar atrás y descubrir, con satisfacción, que el camino trazado por nuestros pasos durante más de 6,206 días se sigue extendiendo.
No han sido tiempos fáciles ni exentos de obstáculos —entendemos que así es con aquello que realmente vale la pena—; sin embargo, lo que no nos deja de impulsar es el acompañamiento de quienes nos leen,ven, escuchan y siguen, así como, por supuesto, el respaldo de nuestros anunciantes. Contar con cada uno de ustedes nos reconforta, nos orienta y nos compromete, pues son ustedes quienes marcan las nuevas rutas por construir.
Un dato relevante es que nuestras audiencias y comunidades crecen cada día. Así lo confirman las métricas de nuestras plataformas, lo que refrenda el carácter referencial de La Razón para un público cada vez más amplio.
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Hoy entregamos nuestra edición impresa número 5,265. Este año volvimos a posicionarnos entre los medios nacionales mejor diseñados, al recibir seis premios a la excelencia de la Society for News Design, consolidándonos como uno de los diarios más galardonados de los últimos 17 años.
Nuestra página web, además de ser un valioso repositorio de información histórica —con más de 1.6 millones de noticias—, es una vía de consulta en tiempo real donde miles de usuarios encuentran lo más actual y relevante.
Asimismo, hemos ajustado nuestra estrategia en redes sociales para incrementar nuestro alcance, adoptando nuevos formatos de consumo para audiencias que buscan noticias ágiles que no sacrifiquen el rigor periodístico.
El podcast matutino Las seis de La Razón demuestra una creciente aceptación entre los oyentes, mientras que las suscripciones a nuestros sistemas de alertas en dispositivos móviles aumentan diariamente su base de suscriptores.
Por su parte, nuestro canal de YouTube —relanzado el año pasado con los espacios Al mediodía con Solórzano y La Razón Deportiva— mantieneun crecimiento sostenido, lo que nos valió la certificación y placa de “Creadores de Plata”.
Vivimos tiempos desafiantes: el mundo cambia vertiginosamente y se reconfigura en lo político y lo social. Son tiempos complejos para quienes generamos noticias y análisis en múltiples formatos. No obstante, nuestro empeño está en que cada contenido sea útil. Para lograrlo, apostamos por el oficio de reporteros, editores, diseñadores, columnistas, productores, videoastas y estrategas digitales.
Además, estamos ya integrándonos a la expansión digital y a la revolución que plantea la Inteligencia Artificial. En estos 17 años, nos queda claro que la consistencia, la perseverancia y el rigor, tanto individuales como colectivos, nos han permitido seguir aquí. Nos aferramos a esos valores para continuar, como cada día, en este camino.
Muchas gracias a todos los que han hecho y siguen haciendo posible La Razón.