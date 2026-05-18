Caen dos hombres por asesinato de agente federal asignado a consulado de EU en Matamoros

Detenidos por el ataque que dejó un agente federal muerto en Matamoros, Tamaulipas.

Un integrante del Servicio de Protección Federal (SPF) asignado al Consulado de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, murió el domingo pasado durante una agresión armada sobre el boulevard Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada.

Mary Virginia Hantsch, cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, informó que el agente formaba parte del equipo encargado de resguardar las instalaciones y personal de la representación diplomática.

A través de un mensaje en video, condenó el asesinato y afirmó que el gobierno estadounidense “monitorea de cerca” la investigación; asimismo, precisó que otros dos agentes resultaron lesionados.

“Estos profesionales dedicados sirven con honor para garantizar la seguridad de nuestra comunidad consular”, expresó Hantsch, quien se dijo “profundamente entristecida” por el homicidio.

Hantsch precisó que el personal del SPF asignado al consulado cumple una misión de protección, limitada al resguardo de instalaciones y trabajadores de la sede estadounidense. La cónsul sostuvo que Estados Unidos comparte con la comunidad fronteriza la preocupación por la violencia generada por grupos criminales en ambos lados de la frontera.

Así ocurrió el ataque en Matamoros

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los agentes habían concluido su servicio cuando una camioneta impactó la unidad en la que viajaban. Tras el choque, los ocupantes intentaron escapar y los elementos iniciaron una persecución; durante el seguimiento, civiles armados abrieron fuego contra ellos y otra unidad con más agresores se sumó al ataque.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, la agresión ocurrió por la mañana en las inmediaciones del CECATI 177, sobre el boulevard Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada, donde autoridades localizaron a una persona sin vida y a otras dos lesionadas por impactos de arma de fuego.

Asesinan a agente del Servicio de Protección Federal en Matamoros. ı Foto: Facebook, Vertical MX USA

Detienen a dos presuntos implicados en el ataque

Posteriormente, autoridades federales detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con la agresión. El Gabinete de Seguridad informó que también aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo; además, indicó que continúan las acciones para ubicar al resto de los involucrados.

En seguimiento a la agresión contra elementos del @spf_sspc en Tamaulipas, se desplegaron acciones coordinadas que permitieron la detención de dos sujetos relacionados con estos hechos; además se aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.



Continuamos trabajando de manera… pic.twitter.com/iVU2mOgZaN — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 18, 2026

Con información de César Huerta.

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