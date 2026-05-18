Será TFCA árbitro en elecciones del SUTGCDMX, destaca Rosa Icela Rodríguez

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, atestiguó la entrega del acuerdo al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) para que funja como árbitro en el proceso electoral del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), a realizarse en noviembre.

A petición de las 40 secciones sindicales, el TFCA vigilará y dará seguimiento al proceso sindical, que agrupa a más de 100 mil agremiados.

El evento, realizado en las instalaciones de la Segob, lo encabezaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el magistrado presidente del Tribunal, Cristóbal Arias.

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Rosa Icela Rodríguez indicó que se tiene la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum de fortalecer la coordinación con todas las instituciones, organismos y organizaciones para asegurar la gobernabilidad y la paz social.

“Hoy celebramos el encuentro de tres voluntades fundamentales: La de los trabajadores, que exigen condiciones justas; la del Tribunal, que asume su papel de árbitro imparcial; y la del Gobierno federal que actúa como garante de que la democracia no sea solo un discurso, sino una realidad palpable en cada centro de trabajo”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez exhortó a las planillas participantes a ver en este proceso una oportunidad para fortalecer a su organización.

“El Gobierno federal estará atento, hombro con hombro, con el Tribunal, para que nadie se interponga entre ustedes y su derecho a elegir. Estamos transformando la vida pública de México, y la democracia sindical es una pieza”, aseveró Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez agregó que es un honor participar en este evento, que marca el inicio de un hecho histórico en la vida interna del Sindicato.

“Imagínense, elegir a su dirigencia mediante voto libre y secreto. Qué importante. La paz laboral no se impone, se construye con justicia.

“Así avanzamos también en la construcción de una nueva cultura laboral, donde el liderazgo sindical se gane en las urnas y se mantenga con trabajo diario, con rendición de cuentas y con lealtad hacia los agremiados. Estamos aquí para decir: cero dados cargados y cero injerencias indebidas”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado respetuoso a la unidad y a la responsabilidad, al juego limpio y elección pacífica para que juntos y juntas, trabajadores y trabajadoras, autoridades jurisdiccionales y gobierno, den una elección en este proceso inédito, lección de civismo y legalidad.

“Sigamos con esta misma entrega con honestidad y con la convicción de que la justicia llega cuando hay voluntad y transparencia”, agregó Rosa Icela Rodríguez.

En el evento estuvieron el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo De Botton; la directora general de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría, Vanessa Arroyo Boy.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Marco Antonio García; el presidente colegiado del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), Agustín Avilés; así como el presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis.

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FGR