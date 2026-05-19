Atiende reclamos

Relevante, nos comentan, la decisión anunciada ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad que hagan una revisión de los trabajadores que pudieran haber sufrido alguna afectación con la más reciente reforma con la que se puso fin a las llamadas pensiones doradas. Ha señalado la mandataria que si por error se recortó de manera indebida su pensión a algún jubilado, se aplicará la corrección correspondiente. “Pedí a CFE y a Pemex, principalmente, (verificar) a cuánta gente se le disminuyó y cuánto se le disminuyó de sus pensiones, pero no se recortó a menos de 70 (mil pesos) y en todo caso se revisaría… Tiene que ser lo que dice la Constitución, si hay algún error se tiene que corregir y de todas maneras se va a revisar”, fue la instrucción. Es sabido que en días pasados ha habido algunas protestas de trabajadores que han reclamado lo anterior. Con base en sus señalamientos se verá qué aplica tras la modificación constitucional que estableció como límite la mitad del salario presidencial. Pendientes.