Denuncia la 4T sabotaje oficial en Chihuahua

Mitin de Morena en Chihuahua, el sábado pasado, para exigir juicio político contra la mandataria estatal.

LA PRESIDENTA nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, calificó como exitosa la movilización realizada el pasado sábado en Chihuahua y acusó al gobierno estatal de intentar sabotear el evento mediante el uso de servidores públicos y bloqueos carreteros.

En conferencia, afirmó que ya fueron presentadas denuncias contra funcionarios que, presuntamente, increparon a integrantes del partido y al secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, a su llegada al aeropuerto de Chihuahua: “Son muchos delitos los que se cometieron el sábado”.

La dirigente partidista aseguró que Morena mantendrá una postura de denuncia pública frente a las acciones que, afirmó, fueron emprendidas por autoridades estatales para obstaculizar la movilización política realizada en la entidad y continuará realizando movilizaciones en Chihuahua, y reiteró que no permitirán actos que consideren un agravio contra la ciudadanía y la militancia morenista.

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El Tip: Morena destacó que en la elección presidencial de 2024, Claudia Sheinbaum ganó en Chihuahua con 885 mil votos, frente a 559 mil de la opositora Xóchitl Gálvez.

“No les vamos a dejar pasar ninguna sin exhibirlo, sin denunciarlo, porque es un agravio a la población”, expresó.

Sobre las denuncias contra funcionarios que presuntamente intentaron boicotear la movilización, señaló directamente a Mario Mata Carrasco, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento del estado y exdiputado federal del PAN, a quien acusó de coordinar personalmente los bloqueos carreteros. También afirmó que actuaron con desesperación al intentar impedir la llegada de los asistentes.

Sostuvo que Morena respetará las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República y actuará conforme a sus resultados, pero dejó claro que no permitirán que se construya una narrativa política en su contra: “Sin encubrir a nadie, pero sin permitir una narrativa política y no legal contra nuestro movimiento”.

Afirmó que el intento de boicot no representa desgaste alguno para los aspirantes de Morena rumbo a la elección de 2027, al contrario, la movilización demostró unidad y entusiasmo.