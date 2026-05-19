Audomaro lo recomendó

Llamó la atención, y no forzosamente para bien, el intento de deslinde que se hizo en Sinaloa sobre la designación de Gerardo Mérida como secretario de Seguridad durante los primeros años del gobierno de Rubén Rocha Moya. Sobre todo porque se pretendió achacar al Ejército una supuesta recomendación del perfil de este personaje, quien se acaba de entregar a la Justicia de Estados Unidos que lo señala de formar parte del Cártel de Sinaloa. Bueno, pues vale la pena conocer la verdad sobre quién estuvo detrás de su llegada al cargo, dada a conocer ayer por Jorge Fernández Menéndez, uno de los periodistas que más conoce sobre temas de seguridad. Resulta que quien hizo esa recomendación no fue la Defensa sino el general Audomaro Martínez, conocido por su estrecha cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien al llegar al Gobierno lo puso al frente del Centro Nacional de Inteligencia, institución que remplazó al CISEN. Así que en el caso de Mérida los caminos no conducen hacia la Sedena, más bien llevan a Palenque. Uf.