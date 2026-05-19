Bateado por travieso

Confirman los que están al tanto de los nuevos candados de Morena para elegir a sus abanderados en las elecciones de 2027 que sí fue por travieso el motivo por el que el guinda no quiere entre sus candidatos a Jorge El Travieso Arce, aun cuando la diputada del PT, Diana Barreras, promueve al boxeador para competir por una alcaldía en Sonora, por estar —ahora sí, dijo ella— “en el lado correcto de la historia”. Nos advierten que hoy en día, con los nuevos estándares impulsados en el partido —o más bien, debido a que sobran ejemplos de funcionarios electos morenistas que terminan implicados en corrupción—, no basta sólo con asumirse en el equipo “de los buenos”. Como lo dijo la presidenta de Morena, Ariadna Montiel: “Hemos hecho un compromiso” para cuidar que “nuestros candidatos propuestos sea gente honesta, con probada trayectoria y que eso nos va a blindar a todos para cualquier circunstancia”. Y adelantó, en el caso de El Travieso Arce, su opinión como integrante de la comisión que revisa los perfiles que se incorporan al movimiento: “Mi postura en la comisión, de la cual soy parte, es que no se acepte su candidatura por parte de Morena”. Jaque mate.