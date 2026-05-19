Buscadoras hallan narcocrematorio activo con 16 fosas

La activista Ceci Flores, el domingo, durante el recorrido por el presunto centro de adiestramiento.

LA MADRE buscadora Ceci Flores reportó el hallazgo de un presunto centro de adiestramiento y crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco, donde integrantes de colectivos localizaron más de 16 fosas con restos calcinados.

Integrantes de los colectivos Madres Buscadoras de Jalisco y Madres Buscadoras de Sonora acudieron al predio. De acuerdo con la activista, al llegar encontraron una escena reciente, pues el sitio todavía desprendía humo. “Me da gusto que muchos regresarán a casa, pero me duelen las formas”, expresó Ceci Flores tras informar el hallazgo en redes sociales.

Además, señaló que el predio se ubica en una brecha que conduce al poblado de Plan de los Rodríguez. En un video difundido desde el lugar, mostró un área con restos calcinados, fragmentos óseos, llantas quemadas y puntos donde, según su testimonio, había indicios de cuerpos enterrados y también sobre la superficie.

El Tip: Actualmente, México supera las 133 mil personas ausentes, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

“Como pueden ver, éste es el crematorio. Está lleno de restos calcinados. Todavía no les dimos tiempo de que lo sacaran, todavía estaba humeando cuando llegamos”, dijo durante el recorrido.

Durante la grabación, la buscadora afirmó que el sitio aún conservaba olor a quemado y mostró lo que describió como un cráneo dentro del predio.

También señaló que las llantas localizadas en el área formaban parte de la evidencia que, a su juicio, apunta al uso del terreno para calcinar cuerpos.

“Esto es terriblemente impresionante para una madre estar encontrando este lugar, es terrible”, declaró Flores ante las imágenes captadas en Lagos de Moreno.

Los colectivos pidieron a las autoridades procesar el lugar de manera digna y exhaustiva, con levantamiento adecuado de indicios y acompañamiento para continuar los trabajos de búsqueda en la zona.

La activista sostuvo que la dimensión del terreno impedía conocer de inmediato cuántos días tomarían las labores.

“No sabemos por cuántos días estaremos aquí. Es un lugar muy grande”, indicó Ceci Flores en el video.