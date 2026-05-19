El ajedrez de Taddei

Nos cuentan que los movimientos en el tablero del INE siguen engrosando el poder y la ventaja de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, ya que “su grupo” —dicen sus críticos— avanza en el acaparamiento de puestos que son clave en el control del órgano electoral. Un ejemplo que levantó varias cejas dentro del instituto fue la colocación por parte del consejero Jorge Montaño —advierten muchos, afín a Taddei— del nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Esta instancia, responsable de revisar el origen, destino y aplicación de los recursos asignados a actores y agrupaciones políticas, estará ahora en manos de Mario Alejo, un tabasqueño —como Montaño— cuyo perfil fue impugnado ante el Tribunal Electoral por carecer de experiencia en materia de fiscalización. El propio INE, nos hacen ver, constató que Mario sí tiene trayectoria que lo respalde, pero no en la posición del tablero que, de nuevo, “el grupo Taddei” le ha conferido, ya que ha estado más enfocado en asuntos jurídicos y legislativos. Pero nos indican que éste no es el único alfil movilizado en favor de la consejera presidenta, pues Montaño también impulsó a Rigoberto Gómez —otro tabasqueño— como director de programación Nacional, también en la Unidad de Fiscalización. ¿Coincidencias?