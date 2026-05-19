Escuela Judicial Electoral lanza especialidad sobre IA y democracia digital

La Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrió la convocatoria para cursar la especialidad en Ciberdemocracia y Justicia Electoral, un programa académico dirigido a personal del organismo y enfocado en el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos democráticos y la justicia electoral.

El programa cuenta con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y surge en medio del debate sobre Inteligencia Artificial, desinformación, plataformas digitales y regulación tecnológica en materia electoral.

“El plan de estudios estará conformado por tres módulos especializados, con temas de vanguardia como Inteligencia Artificial (IA), ciberdemocracia, derechos humanos digitales, tecnologías convergentes, regulación de la IA, ciberjusticia electoral y resolución digital de controversias. Aborda el impacto de la Cuarta Revolución Industrial y el uso de tecnologías disruptivas como blockchain, big data, realidad virtual y ciberseguridad en el ámbito jurídico-electoral", informó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónen un comunicado.

La convocatoria está dirigida al personal administrativo, ponencias de Sala Superior, Salas Regionales de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Toluca y Ciudad de México, así como a la Secretaría General de Acuerdos. También podrán participar profesionistas con formación en Derecho, Ciencia Política, Economía, Sociología, Comunicación, Periodismo e Ingeniería en Sistemas, entre otras áreas.

El plan académico contempla 12 materias agrupadas en tres módulos especializados, con temas como Inteligencia Artificial, ciberdemocracia, derechos humanos digitales, tecnologías convergentes, regulación de la IA y ciberjusticia electoral. Además, incluye el análisis de herramientas como blockchain, big data y ciberseguridad.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña ha sostenido en distintos espacios académicos la necesidad de discutir el impacto de las tecnologías digitales y la Inteligencia Artificial en la democracia y la impartición de justicia electoral, temas incluidos en esta nueva oferta educativa.

Las inscripciones concluirán el próximo 22 de mayo y las clases comenzarán el 29 de mayo a las 11:00 horas. La modalidad inicial será en línea mediante Google Meet, aunque la EJE prevé sesiones presenciales para personal de la zona metropolitana.

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FGR