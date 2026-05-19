Fijando límites

Y hablando de la nueva vara con la que Morena está midiendo a sus posibles candidatos, nos piden estar muy atentos a las decisiones que tomará ese partido en relación con los casos del senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quienes —aun con que están en la lista de señalados por presuntos vínculos con el narco por parte de Estados Unidos— no están oficialmente impedidos o descartados para participar en las encuestas con las que el partido decidirá quiénes serán sus candidatas o candidatos del proceso electoral de 2027, como lo comentó la semana pasada el líder estatal de esa fuerza política, Édgar Barraza. Sin embargo, nos precisan que la dirigencia nacional guinda ya dejó claro que los comités locales no tienen por qué andar definiendo abanderados, pues ésa es competencia exclusiva de la Comisión Nacional de Elecciones, hoy a cargo de Citlalli Hernández, quien, nos adelantan, ya alista una clase ilustrativa para que los dirigentes estatales de Morena aclaren dudas y no se metan donde nadie los ha llamado. Uf.