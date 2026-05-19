Informa Martí Batres cuatro obras concluidas y 16 en construcción del ISSSTE en todo el país

Al centro de la imagen el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Veracruz — El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en enlace a la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la conclusión de cuatro obras de infraestructura en distintas regiones del país, con una inversión superior a los 87 millones de pesos.

Desde el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, Martí Batres subrayó que las obras concluidas corresponden a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) “Guelatao”, Oaxaca; “San Buenaventura”, Coahuila; “San Miguel”, Tamaulipas; y la Clínica Hospital (CH) en Uruapan, Michoacán, las cuales cuentan con consultorios de medicina familiar y preventiva, estomatología, área de curaciones, farmacia y archivo, entre otras áreas.

“En cuanto a obras terminadas tenemos las siguientes: la Unidad de Medicina Familiar de Guelatao, Oaxaca, la tierra del presidente Benito Juárez, esta unidad ya se terminó. Está la Unidad de Medicina Familiar en San Buenaventura, Coahuila, también es para los maestros; está la Unidad de Medicina Familiar en San Miguel, Tamaulipas, también está terminada y entregada; y está la ampliación de la Clínica Hospital en Uruapan, esta ampliación y rehabilitación también está concluida”, enlistó.

Batres Guadarrama destacó que, en el marco de las acciones de fortalecimiento de la red hospitalaria, continúan las obras en 10 frentes: el Hospital General de Tampico, Tamaulipas, con un avance del 87.2 por ciento; en el HRAE de Oaxaca, con el 40.7 por ciento; el Hospital General (HG) de Chetumal, Quintana Roo, que registra un 42 por ciento de avance; la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Naucalpan”, con 26.8 por ciento; la UMF “Tapanatepec”, Oaxaca, con un 88.5 por ciento de avance.

“También la Unidad de Medicina Familiar de Huautla, Oaxaca (74.3 por ciento); en la Unidad de Medicina Familiar de Tixkokob, Yucatán (85.6 por ciento); también la Unidad de Medicina Familiar de Hecelchakán, Campeche (92.3 por ciento); en la Unidad de Medicina Familiar de Arcelia, Guerrero, en Tierra Caliente, Guerrero (87 por ciento); estamos también avanzando en la Unidad de Medicina Familiar de Rosarito, Baja California (59.2 por ciento)”, detalló.

Además, comentó, iniciaron los trabajos de remodelación de la Clínica Hospital (CH) de Cherán, Michoacán; el rescate del viejo hospital Vasco de Quiroga, Michoacán; la ampliación de la CH de Chilpancingo, Guerrero; el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Texcoco, Estado de México; el CESSA “Rincón de Romos”, Aguascalientes; y el HG de Cancún, Quintana Roo.

Finalmente, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado entregó 31 nuevas camas eléctricas hospitalarias al HRAE de Veracruz, como parte de la distribución nacional de 2 mil 275 nuevas camas.

Con esta entrega, suman 437 que han sido instaladas en nueve unidades médicas: 20 en el Hospital Regional (HR) “1° de Octubre”; 56 en el HR “Lic. Adolfo López Mateos”; 77 en HG de Tacuba; 65 en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”; 40 en el HG de San Luis Potosí; 35 en el HG “Valentín Gómez Farías” de Jalisco; 10 en la CH “Dr. Patricio Trueba de Regil”, Campeche; 103 en el HR “Elvia Carrillo Puerto”, Yucatán; además de las 31 del HRAE de Veracruz.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, compartió que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de México para incrementar el número de camas hospitalarias en todo el sistema público de salud, y señaló que en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López aumentó la cantidad de estas.

“Se construyeron más camas en el periodo del presidente López Obrador, que en los dos sexenios anteriores, y nosotros este año vamos a llegar a 99 mil 469 camas, o sea, casi 3 mil camas más, y vamos a cerrar el sexenio con 9 mil 139 camas adicionales, en las tres instituciones de salud: el IMSS, el ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex”, afirmó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR