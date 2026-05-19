México pide a Israel liberación inmediata de mexicanas retenidas por Israel

El Gobierno de México ya ha solicitado a Israel que libere lo antes posible a las mexicanas que viajaban en la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, para llevar ayuda humanitaria ante los ataques y genocidio que enfrenta dicha región a manos de las fuerzas israelíes.

Las organizaciones de esta misión denunciaron que al menos 41 de sus embarcaciones fueron interceptadas mientras cruzaban el Mediterráneo.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, confirmó que las mexicanas capturadas son Sol González, Violeta Núñez y Paulina del Castillo.

TE RECOMENDAMOS: Plan académico Escuela Judicial Electoral lanza especialidad sobre IA y democracia digital

Comenta Canciller Mexicano detalles sobre las activistas mexicanas: Sol González, Violeta Núñez, Paulina del Castillo secuestradas por Israel, serán transportadas a Ashdod y posteriormente trasladadas a la cárcel de alta seguridad Kziot.



Cómo fue la misión pasada. pic.twitter.com/UkokNVWEMf — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) May 19, 2026

Remarcó que el llamado hecho al gobierno israelí es el que respetar los derechos humanos de las personas y que sean puestas en libertad con inmediatez para que puedan volver al país.

“¿Qué es lo que hemos planteado a Israel y a los países de la región? Que en todo momento haya respeto a los derechos humanos de estas personas, que haya un trato digno, que se les eh libere cuanto antes y que puedan eh regresar a nuestro país eh con apoyo de nuestros consulados y así lo vamos a seguir haciendo hasta que estén aquí en casa”, dijo.

El funcionario federal insistió en que la prioridad para el Gobierno de México es garantizar la integridad física de las mexicanas retenidas y facilitar su retorno seguro al país, además de mantener abiertos los canales diplomáticos con las autoridades correspondientes.

Comentó que además se mantiene el contacto con las embajadas no sólo en Israel, sino en otros países como Grecia y Turquía.

La situación de la flotilla ha generado reacciones de organizaciones internacionales y colectivos de apoyo a Palestina, que han denunciado la intercepción de las embarcaciones y han exigido garantías para las personas que participaban en la misión humanitaria.

Mientras tanto, la SRE aseguró que continuará dando seguimiento puntual al caso hasta lograr que las mexicanas puedan regresar a territorio nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL